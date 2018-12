Polémico tuit de Trump que pone en peligro las relaciones con nuevo presidente de México

La promesa del muro que separaría Estados Unidos de México no ha sido olvidado por el mandatario norteamericano Donald Trump, pues así lo dio a conocer hoy a través de su cuenta oficial de Twitter. En esta plantea que con el pacto firmado entre los tres países que conforman América del Norte, los mexicanos estarían pagando "con creces" la deuda que incluso el mismo Capitolio le negó hace unos días atrás.

"Siempre decía de una forma u otra que México va a terminar pagando por ese muro. Esto nunca ha cambiado", es parte de lo que se lee publicado en el polémico tuit de Trump. Precisamente, según algunos analistas internacionales, fue esa la principal promesa que llevó al actual presidente de Estados Unidos a ganarle las elecciones a Hillary Clinton.

Para Trump, el pacto firmado entre Estados Unidos, Canadá y México favorece a esta promesa por ser mejor y más costoso que el anterior. Sin embargo, este acuerdo aún no ha sido reafirmado por los parlamentos de ninguno de los tres países.

Esta sería una de las trabas que colisiona con el deseo de Donald Trump por concretar la promesa de construir un muro en la frontera con México. Cabe recordar que hace unas semanas su Gobierno pidió un presupuesto de 5 millones de dólares al Congreso norteamericano.

Este monto no le fue concebido por la mayoritaria oposición en el Parlamento. Al final solo lograron asignarle 1 millón 300 mil soles para elevar la seguridad fronteriza mas no para construir una barrera divisoria entre ambas naciones vecinas.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!