Rusia: Cosmonautas realizan caminata espacial para reparar la nave Soyuz [VIDEO]

Difícil misión se les encomendó a los cosmonautas rusos Oleg Kononenko y Serguéi Prokópiev, quienes terminaron una de las caminatas espaciales más duraderas y difíciles

Ambos estuvieron 7 horas y 45 minutos en el espacio, para reparar un pequeño agujero en el casco de la nave Soyuz MS-09 adosada a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Se supo que la misión estaba destinada a durar seis horas y media, pero debido a lo complicado de la misión el tiempo de reparación se extendió más de 60 minutos.

El arreglo del casco se complicó debido a que la Soyuz no cuenta con equipos especiales para las caminatas espaciales.

Por tal motivo Kononenko tuvo que movilizarse hasta la nave rusa con la ayuda de un brazo robótico que era manejado a control remoto por su compañero Prokópiev.

Para arreglar el desperfecto, se tuvo que pegar un parche térmico en el lugar donde se encontró a fines de agosto un diminuto agujero que generó la pérdida de hermeticidad en la nave.

The "eureka" moment. Spacewalkers find the "small black dot" where controllers believe the area of the fixed pressure leak is located on the Soyuz crew vehicle. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/NFNOIPTkW1