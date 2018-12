Su exesposo degolló a sus hijos y 18 años después la justicia le da la razón

Era 16 de octubre del 2000 cuando Ariel Baulo degolló a sus hijos de 2 y 4 años en una casa de Mar del Plata, en Argentina. La madre de los menores, Adriana García, había denunciado a su exesposo en varias oportunidades, pero las autoridades no la escucharon.

Ahora, 18 años después, la Justicia de Argentina le dio la razón y consideró que no actuaron a tiempo y que la tragedia se pudo haber evitado.

Por el crimen de los menores, Baulo fue condenado a cadena perpetua y en el fallo, los jueces de primera instancia habían considerado que “los hechos hubiesen sido distintos de haberse tomado medidas adecuadas, o aunque fuera mínimas” ante las denuncia de violencia de Adriana García.

Según la evaluación de los peritos que lo entrevistaron en ese momento, Bualo era un "psicópata perverso" que había "premeditado" el crimen para vengarse de su exesposa.

Tras la condena, Adriana García demandó al Estado de Argentina por daños y perjuicios. Finalmente, el pasado 28 de noviembre un tribunal reconoció que la “incapacidad de apreciar la gravedad del riesgo de la situación a la que se enfrentaba ella y sus hijos fue lo que desencadenó la muerte de los menores”.

“Si efectivamente se hubiera procurado salvaguardar la integridad psicofísica de las víctimas, el fatal desenlace podría no haber sucedido”, dijo uno de los jueces.

Adriana García se enteró el último sábado de la decisión de la justicia de Argentina y dijo que la tomó por sorpresa, pero que también le trajo, por fin, algo de alivio.

“Es una demanda que renovamos cada año pero siempre supe que un segundo en la vida de las personas es un año para la justicia. Hoy la justicia me dice finalmente que el pedido de protección no fue escuchado y eso me da la tranquilidad para poder seguir adelante, sin seguir buscando en qué me equivoqué", expresó la mujer.