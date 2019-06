Tiroteo en un mercado navideño de Francia deja 4 muertos y 12 heridos

Un tiroteo en Francia, específicamente en la ciudad de Estrasburgo se efectuó el día de hoy cerca de un mercado navideño en las calles de Grandes Arcades. El incidente dejó, hasta los momentos, cuatro muertos y 11 heridos.

Las primeras imágenes del tiroteo en Francia llegan a través de las redes sociales. En ellas se ven cómo personas corren por las calles de Estrasburgo tratando de buscar un lugar seguro ante el miedo de que les pueda caer una bala perdida.

En otras imágenes en las redes sociales de Francia se ve una persona tendida en el piso que trata de buscar ayuda mientras se escuchan gritos desconsolados de vecinos asustados por el tiroteo. Algunos de ellos pudieron grabar parte del suceso desde sus ventanas que dan a la calle.

Tras el tiroteo en Francia, la Isla Grande, uno de los lugares más importantes que se ubica dentro del centro de la ciudad de Estrasburgo, fue acordonada,

Breaking: Reports of possible shots fired at the city center of Strasbourg, France. pic.twitter.com/H90Rhn7465