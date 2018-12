Mató a su amante porque no soportaba que le pidiera tener intimidad todos los días

Ocurrió en Austria. Cansada de soportar sus interminables juegos sexuales y que le pidiera tener sexo todos los días, una mujer alemana prefirió calmar a su amante con pastillas para dormir, sin imaginar que lo mataría.

La ex enfermera de 62 años, conocida como Silvia M, le dio una letal dosis de pastillas para dormir a su amante de 73 años, pero al ver que no despertaba se percató que éste no respiraba por lo que dejó el cuerpo en un contenedor de basura.

El hecho ocurrió en junio de 2017, pero ahora inició su juicio por la muerte de su amante. En la corte de Salzburgo, Austria, Silvia apareció con cara para preservar su identidad y negó que su intención haya sido matar a Heinz P.

La mujer señaló que le dio triazolam, un sedante para insomnio graves, después de que él la molestara para tener sexo. Agregó que “los juegos sexuales del hombre se estaban volviendo una pesadillas, pues eran muy difíciles para ella, por lo que no podía seguirle el ritmo”.

Según su declaración, ella no tomó en cuenta la cantidad de viagra y alcohol que había consumido el hombre, por lo que la combinación aumentó los efectos de las pastillas para dormir en el cuerpo del anciano.

Cuando Silvia encontró a Heinz recostado en su cama se dio cuenta que estaba muerto y decidió arrastrar el cuerpo a su garaje, lo envolvió en plástico y lo puso en un contenedor de basura.

Las autoridades de Austria informaron que no se pudo establecer la causa de la muerte real, ya que el cuerpo se encontró en un estado avanzado de descomposición y esto hizo que fuera imposible hacer los análisis forenses pertinentes.

Pese a que dijo que la muerte de su amante fue accidental, Silvia vendió el auto del jubilado y usó en repetidas ocasiones su tarjeta de crédito para comprar personales.

A eso se suma que la mujer cuenta con un historial criminal en Alemania, donde era buscada ya que había varios casos de fraude a su nombre.