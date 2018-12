México sancionará con seis años de cárcel a quien difunda videos íntimos por internet

El Congreso local de Puebla, una ciudad de México, aprobó un dictamen que se impuso en el año 2014, el que elimina la difusión de videos íntimos por internet y las redes sociales.

La entidad de México sancionará con hasta seis años de cárcel a quien tenga imágenes y videos íntimos, con audios de textos y audios de contenido sexual sin consentimiento del titular.

La activista olímpica Coral Melo y quien fue víctima de acoso cibernético dijo a El Universal de México que: "A todos los cómplices de esta violencia se les podrá denunciar y quien lo haga con violencia -que obligue a una mujer a grabarse o fotografiarse- se incrementará dos terceras partes la pena”.

El texto fue elaborado por la activista, quien encabeza el Frente Nacional para la Sonoridad en México, luego que fue extorsionada por la difusión de un video íntimo colgado en internet.

En el año 2012, Melo tenía 18 años de edad y cursaba preparatoria en Huauchinango, Puebla. Todos la conocían por ser una alumna destacada. Pero todo cambió cuando decidió grabar un video íntimo con su pareja, mimo que fue subido a páginas pornográficas desde un teléfono.

Luego de ello, la activista recibió el apodo de la “Gordibuena de Huauchinango”. Melo fue víctima de burla y acoso, que la llevaron a suicidarse.

A Olimpia la llegaron extorsionar por eliminar el video íntimo de internet y en el ciberespacio la trataron como la escort y prostituta de Huauchinango, en Puebla.

En ese momento, la “Gordibuena de Huauchinango” quiso denunciar ante el Ministerio Público en México, pero le pidieron las pruebas del video íntimo.

“Me dijeron que no podían hacer nada porque no hay en México peritos digitales y la policía cibernética es preventiva y no de acción, por lo tanto, ellos no pudieron hacer nada”.

“En 2014 fundó el Frente Nacional para la Sororidad, asociación que busca la erradicación y prevención de la violencia digital de género en conjunto, con más de 30 activistas y asociaciones civiles que luchan por la prevención del ciberacoso”.