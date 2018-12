Bolsonaro revela que el abogado derechista Ricardo Salles presidirá el Ministerio de Ambiente

Eliminar el activismo medioambiental. Esta fue una de las promesas electorales del derechista Jair Bolsonaro, un escéptico más del cambio climático. Por ello, Brasil permanecía a la espera del anuncio sobre quién sería el futuro ministro de Medio Ambiente. Este domingo, el presidente electo anunció que el cargo recaerá sobre el abogado derechista Ricardo Salles (43), exresponsable del área en Sao Paulo.

"Comunico el nombramiento del Sr. Ricardo de Aquino Salles para estar al frente del futuro Ministerio de Medio Ambiente", escribió Jair Bolsonaro, a través de su cuenta de Twitter, al mismo estilo en el que anunció a los otros 21 miembros de su gabinete.

Comunico a indicação do Sr. Ricardo de Aquino Salles para estar à frente do futuro Ministério do Meio Ambiente.