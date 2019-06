Su familia la llevó de vacaciones, pero no sabía que la obligarían a casarse con un desconocido

Reino Unido busca soluciones transversales a los casos de matrimonios forzados que se dan cada año en ese país. Uno de esos es la trágica historia de Rubie Marie, quien a los 15 años fue llevada por sus padres a Bangladesh con la excusa de pasar unas vacaciones en familia, pero nunca imaginó que la terminarían ofreciendo a un desconocido.

Desde ese momento la vida y el ánimo de Marie cambiaron drásticamente. Lo que se supone que serían solo seis semanas, se convirtieron en 6 meses en los que sus padres se resistían a regresar a su hogar de origen por todo lo que decían les había costado llegar hasta ese lugar.

"Un día yo estaba con toda la familia cuando de la nada mi padre me dijo: '¿No sería genial que te casaras, Rubie?'. En ese momento me preocupé y corrí a mi cuarto gritando. No entendía a qué se referían", cuenta la mujer en un informe realizado por la BBC.

Dice, además, que su familia la había puesto en una especie de subasta donde su propio tío era quien la ofrecía a los hombres que quieran casarse con ella. Un nefasto día llegó el momento de su matrimonio forzado.

Marie Rubie cuenta que la vistieron con un vestido de novia y sus familiares junto a "gente de todas partes" llegaron para ver cómo se casaba con una persona a la que no conocía, pero quien le daría los años más "desgarradores" de su vida.

"Mas o menos fui violada cada día para quedar embarazada. Así él tendría una vía para venir a Reino Unido porque tenía un hijo y ese era su plan", relata en su drama.

Ahora, Marie se dedica a sensibilizar a la población sobre los casos de matrimonios forzados en su país y haciendo esfuerzos porque no hayan más abusos como este que evidencian cómo la violencia contra la mujer no desaparece en el mundo.