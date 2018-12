Boxeador homofóbico causa polémica al darle la razón a Hitler sobre los gays [VIDEO]

El boxeador Darío Larralde causó polémica en México, luego de un video que ya se puede apreciar en Youtube, en el cual deportista tuvo desafortunadas palabras hacia la comunidad LGBG, de los cuales dijo que son “una plaga”. Además mencionó a Adolf Hitler, generando aún más rechazo.

"Lo que nunca voy a entender, es que me c.... los p.... gays, les tengo fobia. A todas partes que voy siempre hay un p... gay en la esquina mirándome. Soy un magneto para los p.... gays. Te acosan, observándote, viendo que pasos das para poder seguirte y estar detrás de ti”, dijo el púgil, resaltando así su odio por la comunidad LGTB.

Y luego vino la mención al líder nazi Adolf Hitler, quien mandaba a campos de concentración a los homosexuales. "Yo sé que era una mala persona pero en eso si lo apoyo. Los p.... gays son una plaga. Son algo que me enferma y que nunca voy a entender", señaló en el polémico video de Youtube.

Tras el escándalo y al ver la repercusión que tuvo su video, Darío Larralde se vio obligado a pedir disculpas, pero siempre manteniendo su postura claramente homofóbica y que fue criticada por miles de internautas en las redes sociales.

"No le deseo el mal a nadie, no deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofóbico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso‍, así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdón si lastime a alguien. Pero es mi opinión".

Ante el escándalo, el Comité Olímpico Mexicano decidió que el boxeador no sea elegible para ser parte de la delegación de ese país para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.