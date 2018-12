Chile: Trabajadores de la aerolínea Latam organizan paro por mejoras laborales

El sindicato Interempresa Nacional (Sinlatam), agrupa el 40% de los trabajadores y reúne operadores de las áreas como mesones de atención, Counters y Salón VIP. Mediante un enorme cartel dieron inicio está madrugada a la huelga, en los pasillos de la terminal aérea de la capital chilena.

Los manifestantes exigen “igualdad de condiciones laborales como mejoras turnos de trabajo y equidad de sueldo”.

Por otra parte Latam decidió no cambiar sus itinerarios de vuelos. Comunicó que el paro no provocará grandes alteraciones en sus operaciones. Sin embargo, recomendó a los pasajeros presentarse en el aeropuerto con una anticipación de hasta tres horas, "ante posibles demoras en los procesos de check in y embarque".

"Se ha preparado para minimizar el impacto en términos de reasignar el personal que está cumpliendo funciones en el aeropuerto", comunicó Gisela Escobar, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Latam, a medios locales.

Además señaló que el paro "no incluye a tripulaciones de cabina, ni de mando y por lo mismo nuestros vuelos no están siendo afectados".