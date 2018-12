EE. UU.: condenan a peruano que se acostó con 150 hombres y vendió sus videos íntimos en internet

La justicia de Estados Unidos condenó a 36 meses de prisión al peruano Bryan Deneumostier Vélez, que a través de un sitio pornográfico en internet, vendió los videos de sus encuentros íntimos con al menos 150 personas quienes no sabían que eran grabados mientras mantenían relaciones sexuales.

Bryan, nacido en Lima y residente de la zona de Homestead, Florida, fue condenado por los delitos de "producción y distribución de audio y grabaciones pornográficas" protagonizadas por él y otros 150 sujetos sin el consentimiento de 80 de ellos. Esto debido a que a finales de setiembre, el peruano aceptó los cargos que se le imputaban y se declaró culpable.

Bajo el alias de "Susanleon33326", Bryan Deneumostier Vélez contactaba a sus víctimas por internet y les ofrecía tener sexo en su casa, allí les vendaba los ojos y los grababa sin que se den cuenta.

En todo momento se mostraba como una mujer que tenía su esposo y se dedicaba a las tareas del hogar. Aquel que sospechaba que estaba siendo grabado era convencido por 'Susan' diciéndole que jamás se arriesgaría a filmar debido a que no iba a exponer así a su presunta familia.

Las imágenes eran publicadas posteriormente en un portal pornográfico característico por mostrar videos de personas homosexuales con heterosexuales que no saben que están siendo grabados.

Las mismas imágenes que estaban en la web se encontraban también en su computadora personal, por lo que fueron las pruebas irrefutables para poder condenar al peruano quien en una primera ocasión y ante un tribunal de Miami, se declaró inocente de todos los cargos.

#Justice #Florida #Homestead Man Pleads Guilty to Surreptitiously Producing & Distributing Pornographic Audio/Video Recordings of Himself Engaged in Sexual Activity w/ at Least 80 Others

"Bryan Deneumostier aka “susanleon33326,” pleaded guilty to 2 countshttps://t.co/YfZ8dnc7kh pic.twitter.com/Bgq8CTt0Pj