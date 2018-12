Padre sentenció a su hija a caminata de 8 km hacia la escuela por hacer bullying a compañeros

Video de Facebook muestra que una niña de diez años camina a lado de una carretera de Ohio por ocho largos kilómetros, en Estados Unidos, y detrás de ella avanza una camioneta a ritmo lento, mientras la temperatura que los rodea alcanza apenas 2°C. Estas son las escenas del castigo que Matt Cox impuso a su hija porque ella hacía bullying a sus compañeros.

Mientras la niña cumple su penitencia de largos kilómetros, el padre narra las razones del castigo, según se observa en el video de Facebook. "El bullying es inaceptable, especialmente en mi casa" es una de sus afirmaciones más contundentes.

Así, él explica que es la segunda vez que su hija ha sido expulsada del transporte escolar por acosar a sus compañeros. “El viernes pasado mi hija me trajo la notificación de suspensión de transporte escolar. Ella me dijo ‘Papi, me vas a tener que llevar a la escuela la otra semana’”.

Sin embargo, el padre decidió no llevarla a la escuela y, además, otorgarle un castigo ejemplar: “Muchos chicos creen, hoy en día, que lo que hacen sus padres por ellos es un derecho y no un privilegio, como llevarlos a la escuela por las mañanas o incluso trasladarlos en autobús. Todo eso son privilegios, por eso hoy, mi hermosa hija va a caminar 5 millas (8km) hasta la escuela con 2° C de temperatura. Sé que muchos padres no van a estar de acuerdo con esto y eso está bien”, declara un indignado Matt Cox.

“Siento que estoy haciendo lo correcto para enseñarle a mi hija una lección y para evitar que siga acosando. Por favor, comprendan que el bullying es inaceptable en cualquier lado y no va a ser tolerado”, sentencia el padre de la menor.

Aquí puedes ver el video que se ha popularizado en Facebook: