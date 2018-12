NASA: Capturan curiosa imagen en la superficie de Júpiter

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), publicó imágenes en su cuenta de Twitter, que muestran sorprendentes imágenes del planeta Júpiter.

Todas las capturas tienen una calidad impresionante. Sin embargo, solo una fue la que causó la sorpresa de miles de usuarios en las redes sociales.

Las fotografías se tomaron desde una altitud de 18 mil 400 y 51 mil kilómetros por encima de las nubes del quinto planeta del Sistema Solar.

Se trata de la formación de un delfín en el 'cielo' del planeta, estas fotografías datan del pasado 29 de octubre de 2018 y fueron tomadas por la nave espacial Juno mientras realizaba su decimosexto sobrevuelo alrededor de Júpiter.

El 'delfín' es un fenómeno que se formó a partir de las formaciones de nubes que se arremolinan en el llamado Cinturón Templado Norte del gigante gaseoso.

La NASA informó que tal fenómeno y otros son constantes, pero que hasta el momento no se había captado un efecto tan curioso como el delfín de Júpiter.

Muchos expertos comentan que el fenómeno captado por la agencia espacial pasará a la historia como parte de los descubrimientos más anecdóticos de la NASA en su exploración espacial.



