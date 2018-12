Niño logra abolir ley que prohibía lanzar bolas de nieves a otros

En Estados Unidos. Un niño de 9 años de una pequeña localidad del norte de Colorado se presentó anoche ante las autoridades municipales y logró abolir una ley vigente desde hace casi un siglo que prohibía arrojar bolas de nieve a otra persona.



Durante sus tres minutos antes el micrófono, el pequeño Dane Best argumentó que "los niños de Severance (en el Condado Weld, de Colorado) quieren la oportunidad de tener peleas con bolas de nieve como en el resto del mundo".

Best de Colorado en Estados Unidos fue uno de los oradores en la reunión semanal de los concejales de esta ciudad de 4.200 habitantes donde el infante insistió en que las ordenanzas vigentes que prohíben esa actividad ya resultan obsoletas.



"Los niños actuales necesitan razones para salir a jugar al aire libre", sostuvo.

#snowballs fun right? Well a old law in Severance, CO bans them and the fights that go along with it. But that is not stopping 9 year old Dane Best from trying to remove the decades old law. @Tomas_Denver7 has his story on @DenverChannel pic.twitter.com/qLrRmp88tj