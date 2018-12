Donald Trump felicitó a Andrés Manuel López Obrador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el mandato del gobierno del país azteca el pasado 1 de diciembre.

“Felicitaciones al recién inaugurado Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. ¡Trabajaremos bien juntos por muchos años por venir!”, escribió Trump, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Donald Trump no acudió a la toma de protesta de AMLO en la Ciudad de México y en lugar de ello asistió su hija y mano derecha, Ivanka Trump y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!