Misteriosa ola sísmica sacudió todo el planeta, nadie la sintió y científicos no hallan explicación

La mañana del 11 de noviembre unas extrañas ondas sísmicas sacudieron al planeta. El movimiento telúrico inició a las 7:30 a.m. y en 20 minutos las ondas recorrieron la totalidad del mundo, pero nadie sintió su paso. ¿Fue un golpe de meteorito? ¿Una erupción volcánica submarina? La comunidad científica se declara incapaz de resolver el misterio geológico.

El origen de las ondas sísmicas se situó en la isla francesa Mayotte, ubicada entre África y el norte de Madagascar.

Las ondas se desplazaron por varios países africanos como Zambia, Kenia y Etiopía. No se detuvieron allí, puesto que cruzaron el oceáno hasta llegar a naciones distantes como

Chile, Nueva Zelanda, Canadá y Hawai, este último localizado a 18 mil kilómetros de Mayotte.

Ningún ser humano fue capaz de sentir el movimiento sísmico; sin embargo, alguien notó la señal en tiempo real a través de las pantallas del sismograma del US Geological Survey. Un especialista en sismos que utiliza el usuario @matarikipax vio los curiosos zigzags y publicó imágenes de ellos en Twitter. Inmediatamente, la comunidad científica intentó dar explicaciones al fenómeno, pero no tuvieron éxito.

This is a most odd and unusual seismic signal.

