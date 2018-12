Hombre pidió el matrimonio en la calle, pero se le cayó el anillo por la alcantarilla

Dicen que el amor no tiene límites y así lo demostró un hombre, quien le pidió matrimonio a su novia en las calles del Times Square, en la ciudad de Nueva York, sin embargo, el acto no tuvo un final feliz como era de esperarse ya que en un descuido el futuro esposo saltó el anillo justo encima de las rejas que dan hacia el sistema de alcantarillado.

Todo quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad de la ciudad. Ahí puede verse cómo el hombre soltó la joya y posteriormente se agacha, e incluso se echa, con la intención de recuperarlo, aunque todo fue en vano.

El singular hecho ocurrió el 30 de noviembre y solo un día después la policía de Nueva York publicó en su cuenta de Twitter que sus oficiales lograron recuperar el anillo. Asimismo, para corroborar la versión publicaron la imagen de la costosa joya que se usará en la boda.

Ellos instaron a sus seguidores y usuarios que hayan visto la publicación a que se comuniquen de inmediato si es que conocen a los dueños del aro. “¡Se busca por tirar el anillo de su prometida en Times Square! Ella dijo que Sí – pero él estaba tan emocionado que tiró el anillo a la coladera. Nuestros oficiales recuperaron el anillo y nos gustaría retornarlo a la feliz pareja. ¿Nos ayudan a encontrarla? Llama al 800-577-TIPS”, se puede leer en la publicación de Twitter.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW