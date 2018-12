Escándalo machista en el país con mayor igualdad de género

Islandia es considerado el país con mayor igualdad de género. Las leyes establecen explícitamente que hombres y mujeres deben ganar el mismo sueldo si el cargo es similar; ambos tienen un permiso de tres meses cada uno por cada hijo que tengan y mantienen campañas activas contra la violencia a la mujer. Sin embargo, se ha levantado una ola de indignación contra el pensamiento machista de seis legisladores.

En la conversación entre los cinco partamentarios y la congresista de Islandia, ellos se burlan de la campaña #MeToo, en la que mujeres denuncian los abusos sexuales sufridos a través de internet. Además, los diputados están involucrados con movimientos a favor de la igualdad de género. Cuatro de los seis diputados involucrados pertenecen al Partido Centrista. La diputada y su compañero son del Partido del Pueblo.

Además de las críticas a #MeToo, un parlamentario ‘bromea’ diciendo que una colega intentó violarlo y otro se muestra molesto porque una congresista no quiso acostarse con él. Además, comentan que otra diputada no ganará las elecciones porque no está tan atractiva como antes. La conversación machista incluye una clasificación de la Cámara de Diputados de acuerdo al atractivo.

Uno de los congresistas del Partido Centrista de Islandia involucrado en este escándalo machista es el expremier Sigmund Davío Gunnlaugsson y otro Gunnar Bragi Sveinsson, el presidente del grupo parlamentario. Este último ha anunciado que se dará de baja y tratará el tema con su familia. Los otros congresistas son Bergþór Ólason y Karl Gauti Hjaltason.

El otro partido que está en el ojo de la tormenta es el opositor Partido del Pueblo de Islandia. El exministro de Relaciones Exteriores, Ólafur Ísleifsson, que además es vocero de la igualdad de género en su país y la congresista Anna Kolbrún, también están involucrados.

Los involucrados ya han pedido disculpas. Sin embargo, los ciudadanos comprometidos con la igualdad de género han pedido la renuncia de los parlamentarios. La sanción será discutida en el Parlamento de Islandia.