Un no definitivo: Hace 63 años Rosa Parks se negó a ceder el asiento a un blanco

El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks —una costurera negra de 42 años y activista por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos— se negó a ceder el asiento en un autobús público a un blanco, dando inicios a la lucha por los derechos civiles en ese país.

Su hazaña la realizó en el estado de Alabama, la misma Alabama que un siglo antes había luchado contra el Norte para mantener la esclavitud.

Una discriminatoria ley de la ciudad obligaba a las personas de color a dejar sus asientos a los blancos cuando no quedaban más sitios disponibles en el autobús. Incluso debían bajarse del vehículo en caso de que fuera muy lleno. Aquel histórico día, varios blancos se subieron al autobús; entonces varios hombres negros hicieron lo que se esperaba de ellos: cedieron sus sitios. Rosa Parks se negó a levantarse, fue arrestada y cambió con su valentía el pensamiento racista de toda una nación.

"No. Estoy cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda clase", dijo Parks al conductor del autobús cuando le ordenó ceder su asiento. Cuando Parks insistió en su negativa a levantarse y ceder su puesto a un hombre blanco, el chófer del autobús, James Blake, llamó a dos policías. Éstos preguntaron a Parks por qué no se había movido. "No pensé que tuviera que hacerlo. Pagué mi billete como cualquier otro".

Así, los primero de diciembre se recuerdan como el día de la rebelión de Rosa Parks.