India: arrestan a mujer por mostrar el muslo en un 'selfie'

Subir una foto en Facebook es muchas veces un peligro de cárcel para las figuras públicas en la India debido a que por la supuesta magnitud ofensiva de sus publicaciones podría herir la susceptibilidad religiosa de las personas y mandar a la cárcel a cualquier mujer solo por haberse tomado un 'selfie'.

Es el caso de Rehana Fathima. modelo, actriz, madre de familia y activista por los derechos de las mujeres en la India, a quien publicar un 'selfie' mostrando parte de su muslo en Facebook, le costó la libertad debido a que "hería los sentimientos religiosos" de las personas, según afirmaron las autoridades de ese país. Además fue acusada de querer ingresas a un recinto sagrado que hasta hace poco le cerraba las puertas a las mujeres.

El Tribunal Supremo de la India había autorizado a Rehana a ingresar al templo de Sabarimala, recinto religioso al que ninguna mujer había entrado hasta el momento, pese a que esa medida había sido desestimada por la justicia de ese país. Sin embargo, su deseo por entrar fue impedido por una turba de indignados manifestantes.

Después de ese suceso, Rehana comenzó a ser acosada por todas partes. Se supo que algunos malhechores habrían destrozado su hogar y hasta la suspendieron del trabajo en el que estaba. Ella ahora deberá permanecer encarcelada hasta que se esclarezcan las investigaciones.

Sin embargo, esto no ha detenido las actividades del movimiento feminista en la India, considerado según un estudio de la Fundación Thompson Reuters como el segundo país más peligroso para las mujeres en el mundo.

Rehana Fathima arrested for hurting religious sentiments by Kerala police.



Rehana had climbed Sabarimala shrine and reached almost 500m close to the shrine.



She was arrested 4 posting allegedly obscene pics on social media regarding Sabarimala pilgrimage pic.twitter.com/HBIHuw5SPo