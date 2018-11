Aerolínea se disculpa con niña de 5 años por burlarse de su peculiar nombre

Tener un nombre particular y diferente le costó un incómodo momento a una niña de 5 años durante su vuelo de regreso a casa junto a su madre en los Estados Unidos. Al entregarle su boleto de avión a una de las tripulantes de cabina, esta se fija que el nombre de la menor era complicado de pronunciar y diferente a otros con los que suele tratar, pero más allá de reservárselo, decidió burlarse junto a otros integrantes de cabina, según denunció su madre en Facebook.

Abcde, como es el nombre la niña, confundida por la actitud de los tripulantes de cabina, le preguntó a su madre por qué se burlaban. Traci Redfor, mamá de la menor, le tuvo que decir que no todas las personas en el mundo son amables y que eso sería lamentable.

No contentos con haber tenido esa actitud, una de las tripulantes del avión le tomó foto al boleto donde estaba el nombre de de Abcde y lo subió a Facebook con un mensaje en tono burlesco. La publicación llegó a las manos de la madre y eso motivó aún más su indignación.

La mujer norteamericana hizo un video en el que le exigía públicamente a la aerolínea SouthWest Airlines a retractarse de la condenable actitud de los integrantes de su tripulación y sancione a los responsables. Además de que le pueda brindar a la niña las disculpas que se merece por haber sido expuesta públicamente de tal forma.

Al hacerse el caso muy popular en Facebook, la aerolínea SouthWest Airlines le ofreció sus disculpas a la menor y a su madre y expresó que la publicación, que hace referencia al nombre de la niña, no va de acorde con la línea de valores que trata de promover la empresa. Según la Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos, en ese país hay otras 328 niñas con el mismo nombre.

