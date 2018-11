Youtube: Cazador arriesga su vida para salvar a ciervo de morir congelado

Este video que circula por Youtube ha cautivado a miles de personas que promueven la defensa de los animales. Sin embargo, el protagonista no es precisamente un activista por el cuidado de estos mismos, sino que paradójicamente es un cazador junto a su amigo que no quisieron dejar morir a un ciervo que se encontraba a menos de 90 metros de la orilla en un lago congelado sin poder moverse.

La intención de no ver sufrir al animal los motivó a que montaran un plan de rescate utilizando un bote, un palo y un par de cuerdas para poder sujetar al ciervo y llevarlo a tierra firme para que pueda salvarse y no muera congelado.

Como se ve en el video, el cazador, que se hizo popular en Youtube, se subió al bote y con una vara trató de acercarse lo máximo que pudo al animal que yacía sin poder levantarse. Cuando estuvo cerca tomó las cuerdas y se las amarró a los cuernos para que pueda ser arrastrado con mejor soltura. A pesar de que el ciervo mostró miedo al ser rescatado, se dejó ayudar por quien pudo haberlo cazado en otro momento.

Desde la orilla su amigo comenzó a jalarlo junto al ciervo. El procedimiento fue más rápido que el acercamiento debido a la ligereza del hielo en el que se había convertido este lago en Pensilvania, tal y como sucede en cada invierno.

"No me gustaría ver sufrir a un ciervo. Soy un cazador, pero hay una gran diferencia entre un animal que se caza de forma humana y otro que se deja morir congelado", dijo Josh Davis, protagonista del video. "Los cazadores no somos personas sin sentimientos ni respeto por la naturaleza o por quienes habitan en ella", concluyó.