Indignación en Egipto porque gobierno planea exportar 4.100 perros y gatos callejeros a países asiáticos

Un miembro del Parlamento de Egipto presentó propuesta para enviar perros y gatos callejeros hacia países asiáticos el mes pasado. Y la semana pasada se reveló que el Ministerio de Agricultura dio luz verde a la exportación de unos 4.100 perros y gatos callejeros. Ante el hecho, una ola de indignación se extendió entre los activistas que luchan contra el maltrato animal.

Bajo el hashtag "No a violar los derechos de los animales" y " Contra los perros exportadores", los activistas egipcios y las figuras públicas pidieron al gobierno que abandone sus planes de destinar a los animales callejeros a países asiáticos donde los consumen, incluyendo a Corea del Sur.

Mo Salah protesta contra el gobierno de Egipto

Incluso, la estrella del fútbol Mo Salah se expresó en contra de los planes de exterminio de los animales callejeros.

“Los gatos y los perros no serán exportados a ninguna parte. Esto no sucederá y no puede suceder", escribió en Twitter, junto con fotos de sus gatos.

El escándalo acrecentó luego de que se descubriese que entre setiembre y octubre, se otorgaron licencias para exportar 2.400 gatos y 1.700 perros de diferentes razas, según la Autoridad General de Servicios Veterinarios (GAVS).

لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات pic.twitter.com/9YHozXnqf7 — Mohamed Salah (@MoSalah) 26 de noviembre de 2018

La respuesta del gobierno de Egipto

Esta fue la primera vez que Egipto exportó perros y gatos, según Hamed Abdeldayem, portavoz del Ministerio de Agricultura de Egipto.

Los perros y gatos fueron principalmente "sacados de las calles", pero fueron vacunados y recibieron un certificado médico del Instituto de Salud Animal que dice que están libres de enfermedades, antes de ser exportados, dijo Abdeldayem en una entrevista con TEN TV el miércoles pasado.

Ya el domingo, Abdeldayem, desestimó los informes y durante una entrevista televisiva calificó las denuncias como "rumores".

“Pensé que la noticia sobre la exportación de gatos y perros a países que los comen no era más que una propuesta surrealista, absurda y repugnante a la que nadie prestaría atención. Egipto es impresionante. Nos sorprende más allá de la imaginación", señaló.

Sin embargo, no especificó los países a donde serían destinados los animales callejeros. Y precisamente por ello es que los activistas temen que sean enviados a países asiáticos donde la carne de estos animales forma parte de la cultura gastronómica de su población.

Los activistas denuncian que Egipto planea exportar miles de perros y gatos callejeros hacia países asiáticos que consumen la carne de dichos animales. Foto: Imagen referencial.

Tal es la magnitud del debate que un diputado está presionando por un proyecto de ley para criminalizar dichas exportaciones.

Por otra parte, el presentador de programas de entrevistas progobierno Amr Adeeb también condenó la exportación reportada y pidió al gobierno que detenga las exportaciones "por piedad" de los animales.

“Solo me gustaría hacer una pregunta económica: ¿Cuántos ingresos traerían a Egipto los perros y gatos que exportaron a los países asiáticos? Egipto es un país misericordioso, un país religioso. No necesitamos esto ", dijo Adeeb.