WikiLeaks demandará a medio que publicó supuesta reunión entre Assange y Manafort

WikiLeaks ha reaccionado ante la información brindada por el medio The Guardian hace algunas horas. Según consignó el medio, Paul Manafort, el exjefe de la campaña presidencial de Donald Trump, se habría reunido con Julian Assange.

Por este motivo, la plataforma ha lanzado una campaña para recaudar dinero y enfrentar legalmente al medio de comunicación. Aseguró que el informe publicado en internet es una “historia completamente inventada”.

A través de su cuenta de Twitter oficial, la plataforma WikiLeaks denunció lo que calificó como falsedades del medio. “Julian Assange ha instruido a sus abogados para demandar a The Guardian sobre la historia fabricada”, escribió.

El medio de comunicación aseguró que tanto el fundador de WikiLeaks como Paul Manafort se habían reunido en la Embajada ecuatoriana. Según sus propias fuentes, la visita habría sucedido cuando Manafort aún llevaba la campaña de Donald Trump. La publicación asegura que eso ocurrió en el 2013, 2015 y en el 2016.

Ambos protagonistas de la historia, Paul Manafort y Julian Assangehttps://larepublica.pe/tag/julian-assange negaron que se hubiera producido el encuentro. En declaraciones para medios locales, el estadounidense negó haberse reunido con el australiano. “Nunca he conocido a Julian Assange ni a nadie relacionado con él". Nunca he sido contactado por alguien conectado a WikiLeaks, ya sea directa o indirectamente. Nunca he contactado con Assange o WikiLeaks en ningún asunto”, aseguró, según The Guardian.

En el 2016, WikiLeaks reveló una serie de correos electrónicos pertenecientes al Partido Demócrata. Después de las elecciones, Hillary Clinton había declarado que le perjudicaron.