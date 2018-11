Anciano muere en hospital luego de que le llenaran los pulmones de detergente

En Reino Unido, el ciudadano William Hannah, de 68 años, había sufrido un accidente de tránsito que lo dejó muy grave, motivo por el cual fue ingresado de urgencia al hospital Salford, del condado de Gran Mánchester. Luego de algunos análisis, los médicos le diagnosticaron lesiones cerebrales y múltiples fracturas en el cuerpo.

Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital Salford, el anciano debía mantenerse conectado a un ventilador pulmonar, lo que provocó que su salud comenzara a deteriorarse a causa de una infección en los pulmones.

Debido a esta complicación, los médicos determinaron que William debía ser sometido a una broncoscopia, que es un procedimiento que requiere la introducción de unas sondas en las vías respiratorias, por lo que le solicitaron a la enfermera encargada que limpiara los pulmones del paciente para proceder con dicha intervención.

Sin embargo un error en el etiquetado hizo que el personal médico confundiera la solución salina que necesitaban para limpiar los pulmones del paciente con un detergente especial que se utiliza para esterilizar las indumentarias de los doctores.

Lo que resultó fue que la salud de William se deteriorara rápidamente hasta que falleció por una sepsis y colapso cardiovascular, por lo que las autoridades debieron hacer una exhaustiva investigación en la que concluyeron, un año después, que el fatal desenlace fue causado por una “serie de errores humanos, incluidas distracciones durante actividades que requerían de mucha concentración”.

El personal médico del hospital de Reino Unido ofreció sus más sinceras disculpas y condolencias a los familiares del fallecido y reafirmó la introducción de medidas de precaución para evitar negligencias médicas como estas a futuro.

