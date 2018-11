Mujer estuvo al borde de la muerte tras teñirse el cabello | VIDEO

Vía Youtube. Una joven compartió imágenes de cómo quedó su rostro de deformado después de aplicarse un tinte de cabello. Estella, de 19 años, contó su experiencia provocada por una alergia que no conocía.

Hace poco más de una semana, cuenta la mujer en el video de Youtube, decidió cambiar el color de su cabello, pasando de rubia a morena. Realizó la prueba de alergia, pero por 30 minutos y no por 48 horas, como lo indica el paquete con el químico.

Cuando se hubo aplicado el nuevo color en su cabello sintió que comenzaban síntomas de una intoxicación. Sintió comezón y su cabeza poco a poco se hinchó hasta deformarse. El video de Youtube muestra no solo su cabeza deformada, sino también cómo los párpados están hinchados. Al ver que las cremas para alergias no daban resultado, ella fue acompañada por su madre a una sala de emergencias porque el malestar no fue solo físico. Ella sentía que se estaba ahogando.

La joven de Francia sufría, sin saberlo, alergia al componente parafenilendiamina (PPD). Este se encuentra en casi todos los tintes disponibles en el mercado. Para ella fue casi letal.

Ya fuera de peligro, Estella alerta sobre este peligroso componente de los tintes de cabello vía Youtube. Reclama que no se resalte su carácter alérgeno y que las alertas que la marca coloca no sean suficientemente alarmistas, ya que se hacen en letra pequeña.

El video de Youtube muestra el proceso de inflamación que sufrió la cabeza de la joven. La joven de Francia, de grandes ojos, se ve casi irreconocible en las imágenes popularizadas en la red social. Ella ha preferido hacer público su caso, a fin de que las demás personas tomen las precauciones del caso al teñirse el cabello, ya que pueden ser alérgicas a un componente del tinte, sin saberlo.