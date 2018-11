Congresista de EE.UU. compara caravana migrante con víctimas del Holocausto

Estados Unidos sostiene un gran debate respecto a la caravana migrante que inició su viaje en Honduras. Alexandra Ocasio-Cortez, bautizada por algunos medios norteamericanos como la ‘congresista millenial’ encendió la discusión en Twitter, luego de comparar a los migrantes centroamericanos con las familias judías que fueron perseguidas en el Holocausto nazi.

La demócrata Ocasio-Cortez sentó su postura contraria a la política migratoria del presidente Donald Trump. Mientras él ha intentado impedir el ingreso a los centroamericanos de la caravana migrante, ella ha defendido el derecho de asilo de los migrantes. “Pedir ser considerado un refugiado y solicitar estatus no es un crimen”, escribió la congresista electa en Twitter.

Alexandra Ocasio-Cortez enumeró tres escenarios en los que personas de diferentes nacionalidades se vieron forzados a huir, debido a la coyuntura en su país. Aseguró en Twitter que pedir asilo no era delito “para las familias judías que huían de Alemania. No lo era para las familias dirigidas que huían de Ruanda. No lo era para las comunidades que huían de la Siria devastada por la guerra. Y no lo es para los que huyen de la violencia en Centroamérica”, finalizó.

De esta manera, la congresista electa Ocasio-Cortez le dio un respaldo en Twitter a los migrantes centroamericanos que quiere ingresar a Estados Unidos. El resto de los demócratas, que tiene el control en la Cámara Baja o Cámara de los Representantes aún no se ha pronunciado de manera conjunta sobre la caravana migrante.

Quienes sí han levantado su voz son los usuarios de la red social. Algunas personas de Estados Unidos le respondieron a Alexandra Ocasio-Cortez que no estaban en contra de los migrantes, sino de que la mayoría de personas de la caravana migrante quisieran ingresar al país norteamericano sin presentar documentos o infringiendo las reglas. Otros reclamaron que parte de los centroamericanos treparan la valla fronteriza.

Asking to be considered a refugee & applying for status isn’t a crime.



It wasn’t for Jewish families fleeing Germany.

It wasn’t for targeted families fleeing Rwanda.

It wasn’t for communities fleeing war-torn Syria.

And it isn’t for those fleeing violence in Central America. https://t.co/qhv7Rr1itn