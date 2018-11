Fuerzas de Estados Unidos disparan a miembros de la caravana migrante [VIDEO]

Vía Youtube. Migrantes centroamericanos intentaron escalar el muro fronterizo que divide a Estados Unidos de México y recibieron disparos de balas de goma y bombas lacrimógenas.

Las imágenes del video muestran como un grupo de personas que llegaron a Tijuana en la caravana migrante burlaron un cerco de la policía de Estados Unidos en la garita de El Chaparral. Sin embargo, la patrulla fronteriza los detuvo disparándoles balas de goma y bombas de humo. Como se ve en Youtube, algunos salieron heridos.

“Lo que está pasando ahorita, es un total desorden. Las personas que vienen no saben si pueden o no cruzar. Es importante que haya control. Me da miedo que haya un incidente, que alguien tire una piedra y comiencen los disparos”, dijo el fundador de Ángeles de la Frontera, según recogió Excelsior.

Aunque se teme el desorden, los migrantes centroamericanos se alientan para pasar al otro lado de la frontera. Según el video de Youtube, las personas que llegaron a México en la caravana migrante afirman que ya si ya se iban a morir en Honduras, qué más daba hacerlo en Estados Unidos o México tal como lo registra el medio citado. Otros tratan de tranquilizar a los migrantes.

Las imágenes del video de Youtube mostraron a los migrantes corriendo hacia la frontera mientras enarbolaban la bandera de Honduras. Ellos buscaban trepar el muro, pero fueron rechazados.

La agresión de la policía de Estados Unidos no ha logrado disuadir a los centroamericanos que llegaron en la caravana migrante. Por el contrario, el video de Youtube muestra como algunos intentan defenderse e incluso agredir a las autoridades fronterizas.