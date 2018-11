Estados Unidos prohíbe el paso en el cruce fronterizo de San Ysidro tras manifestaciones

Esta tarde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que se suspendía temporalmente el paso por el cruce fronterizo de San Ysidro debido a los incidentes previos en la que un grupo de migrantes rompió un cerco policial.

Asimismo, se ha dispuesto el aumento del despliegue de personal para atender una nueva y eventual manifestación que pueda desbordarse. En ese sentido, se debe señalar que el paso por San Ysidro es considerado como uno de los cruces fronterizos terrestres más grandes entre México y los Estados Unidos.

Southbound lanes into Mexico at the San Ysidro port of entry are currently closed. Updates will be provided.