Mujer fue violada por marinos antes de pasar cinco años presa injustamente

La noche del 10 de mayo de 2013 le cambió la vida para siempre a Magdalena Saavedra, una mujer de San Luis de Potosí (México) que tuvo que pasar por el horror de ser violada y torturada de la manera más cruel por quienes supuestamente estaban allí para proteger a los ciudadanos, soldados de la marina de su país.

Aquella terrible noche, según cuenta en entrevista al Diario El País Magdalena Saavedra, que es madre soltera de tres hijos, nueve marinos mexicanos entraron sin autorización en su vivienda y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, mientras estaba sola en casa, para iniciar el peor calvario que le pudo tocar vivir, paradójicamente en pleno Día de la Madre.

Los marinos la sacaron de su casa con los ojos vendados y descalza. Sus pies fueron los únicos capaces de identificar los lugares por los que iba pasando: un vehículo, grava, asfalto, frío. La retuvieron en lo que en la jerga militar se conoce como casa de seguridad y ahí comenzó el calvario que llevará marcado en su cuerpo, pero sobre todo en su alma, por toda su existencia.

Durante 11 horas, los militares abusaron sexualmente de ella, no sin antes torturarla de una manera inhumana, pues la electrocutaron, le destrozaron la rótula y no dejaron de golpearla con los codos en la cabeza. Cuando pensó que se iba a morir, la giraron. Y aquel grupo de soldados la violó. "La sangre me corría por las piernas", recuerda Magdalena Saavedra.

Luego de eso, la obligaron a confesar que supuestamente era una peligrosa operadora del Cartel del Pacífico o de los Zetas, razón por lo cual pasó más de cinco años de forma injusta en la cárcel. Magdalena en realidad se dedicaba a vender uñas de acrílico y realizar manicure en una peluquería.

Por largos cincos años estuvo en una cárcel sin razón alguna, mientras quienes le destruyeron la vida siguen impunes. Hace unas semanas un juez por fin determinó que no había motivos para que siguiera en prisión, y le devolvió la libertad. Pero no la alegría, de la mujer que conocían sus amigos y familia ya no queda nada. “Su alegría se terminó, es otra” dijo en la entrevista una de sus tías.

Otras 28 denuncias han puesto de manifiesto las atroces prácticas ejecutados por los militares y policías en México al detener a sospechosas de colaborar con el crimen organizado entre 2006 y 2015. Según sus cifras, en 16 de los casos hubo violación y fueron obligadas a desnudarse frente a sus agresores. Además, han registrado una decena de víctimas de tortura dirigida a los genitales, especialmente mediante descargas eléctricas.