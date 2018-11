Máxima tensión en Haití tras protestas anticorrupción que dejan seis muertos [FOTOS]

Haití padece un terremoto político cuyo epicentro es la corrupción. La cólera del país más pobre del continente se expresó a través de violentos disturbios que sacudieron Puerto Príncipe y las ciudades más importantes desde el domingo 18. El saldo fatal es de seis muertos y cinco heridos, aunque la oposición asegura que los fallecidos superan la decena. ¿Cuáles son los motivos de los haitianos para exigir la dimisión del presidente Jovenel Moïse?

Las protestas desencadenaron la paralización de los comercios, el cierre de escuelas, y paro casi total del transporte público. Los manifestantes exigen conocer el destino investigación sobre los 3.800 millones de dólares que recibió Haití de Venezuela en el ámbito del programa regional PetroCaribe.

Una investigación del Senado de Haití del 2017 reveló que, al menos, catorce exfuncionarios de la administración del expresidente Michel Michel Martelly se hallan implicados en el caso. Y aún así ninguno fue enviado a juicio, hecho que desató la indignación de los ciudadanos.

Esta jornada suma el cuarto día de protestas. Las seis personas fallecieron atropelladas por un automóvil oficial del Gobierno de Haití cuando el vehículo perdió un neumático y chocó contra el grupo de manifestantes durante la protestas del domingo, según confirmó la Policía local. Cuando la multitud notó el accidente, arremetieron contra el auto y no se detuvieron hasta dejarlo envuelto en llamas.



"El tiempo de la batalla ha terminado. Ahora es el momento de trabajar juntos para romper las cadenas de la miseria y construir un Haití que sea el orgullo de nuestros antepasados", propuso Moïse , cuyo llamado a la unidad fue rechazado por sus opositores.

Pandan 5 lane prezidans mwen an, pèsonn, sou kelkeswa pretèks, pa dwe menase enterè peyi a, ni mete nasyon an nan danje. — Demokrasi mande pou règ jwèt la respekte jan konstitisyon an egzije li. pic.twitter.com/nnogPUNJOM