Niña que fue obligada a dormir en la calle por estar menstruando muere trágicamente

Una niña de 12 años, quien menstruaba por primera vez, fue obligada a dormir lejos de sus casa debido a una antigua tradición de la India; en ese lapso, la muerte la alcanzó de la peor forma el pasado 15 de noviembre.

La menor, identificada como S. Vijaya, dormía junto a su madre y su abuela en un granero bastante endeble, prácticamente a la intemperie de la calle, cuando un pesado cocotero le cayó encima producto de los fuertes vientos del ciclón Gaja, el cual azota a la India durante la presente temporada.

Uno de los tíos de la occisa, quien junto a los otros varones de la familia dormían en la casa a unos 50 metros del granero, reveló que intentaron remover el árbol con toallas, pero les tomó bastante tiempo por su enorme peso, informó el diario The New Indian Express.

Una vez que lograron sacar el tronco, la niña fue trasladada hasta el hospital más cercano, no obstante llegó cadáver y solo tuvieron que certificar su muerte. Ella fue enterrada este domingo 18 de noviembre luego que se le practicase una autopsia.

La práctica a la que fue obligada a cumplir S. Vijaya es conocida como ‘Chhaupadi’, la cual califica de “impuras” a las mujeres que tienen su primera menstruación, conocida como menarquía, indicando que deben pasar fuera de sus casas por un lapso de once días, detalla RT.

En las siguientes menstruaciones obligan a la adolescente a estar fuera entre cuatro a siete días. El motivo, es que según algunas creencias de países asiáticos como la India, la presencia de una mujer menstruando en la casa puede originar desastres naturales.

When a Cyclone, and Taboo Around Menstruation, Took a Young Girl's Life

A class 7 student,Vijaya was made to stay alone in a hut when Cyclone Gaja descended on Tamil Nadu as she was on her period. She died after a coconut tree fell on the hut.

When will the society change pic.twitter.com/xI1qoiGBaI