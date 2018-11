Dio brutal patada a profesora en medio de examen y recibió seis meses de prisión

El hecho ocurrió en España, específicamente en Málaga cuando una alumna comenzó a discutir con su profesora de inglés porque no estaba conforme con la prueba impartida por parte de esta.

Luego de un momento la adolescente le dio una patada a la silla donde estaba sentada la profesora y le originó una lesión en la parte superior de la tibia, que tardó cinco días en curar.

“Cállate, que todavía no te he hecho nada”, le gritó la alumna. Después, la adolescente en España salió del aula comentando en tono de burla lo que había pasado junto a otro compañero.

Debido a ello, la estudiante recibió una sentencia de seis meses de prisión como el delito de atentado a la autoridad y otras lesiones. También una multa de 180 euros y una indemnización de 125 euros por heridas ocasionadas a la profesora.

Cabe destacar que, por los golpes, la profesora asistió de manera inmediata a emergencia y se tardó un día en denunciar a la adolescente porque sentía humillación.

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en Málaga, España, dijo que “las humillaciones o el acoso al profesorado, no pueden quedar impunes”.

“La sentencia es un aviso a navegantes para que se tome conciencia de que no puede volver a ocurrir”, añade Martín, que cree que la mayoría de casos como este no se denuncia “por temor, vergüenza o para que no trasciendan los datos del centro educativo”.