EE.UU.: reportan varios heridos por tiroteo en el hospital Mercy de Chicago | EN VIVO

Una balacera desató el pánico en las instalaciones del hospital Mercy a las 3:28 p.m de este lunes, según reporta la policía de Chicago. Se registran varios heridos y aún no precisan el lugar exacto donde se originó el tiroteo

El portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi, pidió a las personas no transitar por la calles 26 y Michigan. Además, señaló que entre los heridos se halla un efectivo policial que se encuentra en estado crítico.

"Se encuentra en estado crítico pero recibiendo excelente atención. Por favor envíe sus oraciones", demandó el portavoz.

El centro hospitalario ha sido evacuado parcialmente.

Puedes seguir aquí la transmisión EN VIVO del incidente en el hospital Mercy:

Police Activity: Reports of shots fired in the vicinity of 26th and Michigan near Mercy Hospital. Avoid area. Heavy police response incoming pic.twitter.com/yHe19SN8SY