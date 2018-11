Gobierno no cree que exista tecnología para reflotar submarino

EFE. El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, aseguró que cree que no existe tecnología capaz de recuperar el ARA San Juan, atrapado en el lecho marino del Atlántico Sur. “Argentina no cuenta con medios técnicos para rescatar o reflotar el submarino, y no debe haber en el mundo ninguna tecnología para extraer de 900 metros de profundidad una mole de 2.300 toneladas de peso”.

El responsable de Defensa defendió que las capacidades con las que no cuenta el país no son económicas sino técnicas, y dijo que “no debe haber en el mundo ninguna tecnología” capaz de realizar una operación que “puede demorar años”. Recalcó que “siempre” dijo la verdad a los familiares, algo por lo que recibió “muchísimas críticas”, y transmitió que el hallazgo prueba que no se mintió a los allegados, ya que se hundió por una implosión, no por factores exteriores a la nave. “Tampoco estoy ahora en condiciones de mentirles a los familiares”, consideró.❧