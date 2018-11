Facebook: niño con cáncer cumple sueño de llevar a su madre al altar y muere a los 5 días

El hecho ocurrió en Estados Unidos, específicamente, cuando un niño de 12 años con cáncer cumplió sus sueños de llevar a su madre hasta el altar el día de su boda, sin saber lo que iba a ocurrir en los próximos días. La madre compartió todo lo vivido por Facebook.

En el año 2012 a Keith Burkett le diagnosticaron cáncer. Desde ese momento, el niño comenzó a luchar durante todo ese tiempo contra esa enfermedad. Sin embargo, en los últimos años fue empeorando, por lo que le pidió a su mamá, Taylore Woodard que se casara con su pareja para llevarla hasta el altar.

La madre del pequeño con cáncer preparó la boda en cuestión de horas para complacer a Burkett en Estados Unidos.

"Me dijo: 'Mamá, antes de morir me gustaría llevarte al altar'. Y me dije: 'Sabes qué, lo vamos a hacer", declaró Woodard. Ambos tuvieron una ceremonia sencilla en la sala de su departamento.

Y sentando en una silla de ruedas, Keith acompañó a su madre hacia el altar.

Las fotografías fueron compartidas a través de la red social de Facebook en Estados Unidos como título: 'Kourageous Keith' ('Valiente Keith') y describió “ como el día más desgarrador y emotivo”.

Luego de tres día Taylore escribió en Facebook: "Hoy a las 12:57, Keith se ganó sus alas de ángel y ahora está en paz, en el cielo con Dios. ¡Mamá ya te extraña mucho, bebé! ¡Siempre estarás con mamá! ¡No sé cómo mamá va a vivir sin ti! Un pedazo de mí se fue para siempre".

Cabe destacar que cuando el niño sabía que iba a morir, la madre le cumplió todos sus deseos, incluso adelantar la navidad como se observa en las fotografías de Facebook en Estados Unidos.