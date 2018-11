Revelan los últimos momentos de vida de bebé de 19 meses que murió enjaulada [VIDEO]

Reino Unido. Unas horas antes de morir sofocada luego de que sus padres la dejaran atada y boca abajo la bebé Ellie May fue víctima de la crueldad de su madre, según registra video de YouTube. Ni siquiera la presencia de extraños limitó a Lauren Coyle (20), pues cámaras de seguridad de un centro laboral registraron el momento preciso cuando ella tira con brutalidad el arnés de su hija de 19 meses hasta que la bebé cae al piso.

Por maltratos a los que fue sometida Ellie May por parte de su madre Lauren Coyle y la pareja de esta, Reece Hitchcott (20) fueron condenados a diez años de prisión por cargos de crueldad infantil. Sin embargo, las acusaciones de homicidio fueron desestimadas.

Ellie May (Izquierda) Lauren Coyle y Reece Hitchcott (Derecha).

Como se recuerda, la niña falleció el 23 de marzo del 2017 al interior de una jaula que su madre y su novio acondicionaron en la cama de la bebé, ya que ellos no soportaban el “estrés” que la niña les causaba, según se supo en las audiencias judiciales que los condenaron. No contentos con ellos colocaron sábanas y colchones alrededor de las ventanas del cuarto de la bebé con el objetivo de que los vecinos no oigan los llantos de la niña.

La policía británica reveló imágenes de la cama-jaula donde falleció Ellie May.

Pues bien, el video en YouTube muestra que Lauren Coyle ingresa a una oficina junto a la pequeña niña. Una vez allí sienta a Ellie May en los cómodos sillones, la pequeña se moviliza de un mueble a otro a modo de juego reiteradamente y Lauren Coyle sostiene su arnés y va tras ella en los primeros momentos.

A pesar de que, en los primeros minutos, la madre participa en la aventura de la bebé, llega un punto en el que la “paciencia” se agota, según se puede atestiguar en el clip de YouTube. Lauren Coyle permanece inmóvil y tira del arnés de la bebé hasta que esta cae al piso. Nadie imaginaba que estas escenas de maltrato infantil se convertirían en la última aparición de Ellie May en las calles.

Aquí puedes ver el video de YouTube que muestra la última escena de maltrato infantil que padeció Ellie May antes de morir: