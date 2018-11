Un 'selfie' salvó a joven de ir a cárcel por el resto de su vida

Mujer acusó a su exnovio de haberla golpeado al interior de su vivienda. De acuerdo a sus declaraciones, el hombre la lanzó al suelo, la golpeó en la cara y después la hirió con una máquina para cortar las cejas.

Ante dichas declaraciones, Christopher Precopia, de 21 años, fue detenido por los oficiales del Departamento de Policía del condado Temple, en Texas, en Estados Unidos, cuando éste se encontraba trabajando.

Para demostrar su versión, la mujer evidenció unas heridas y cortes en su rostro y en su cuerpo. Asimismo, mostró el forcejeo en una la puertas de su casa, aludiendo que su expareja habría ingresado a la vivienda sin permiso.

Todas las pruebas que presentaron en contra de Precopia equivalían a una pena de por vida en la cárcel, y aunque él se negó, las autoridades lo trasladaron a una carceleta. No fue hasta un día después de sus padres pagaron su fianza y le contrataron un abogado para su defensa.

"No tenía idea de quién me acusaba, no tenía idea de por qué estaba pasando", dijo Precopia a la afiliada de ABC News. "Estaba constantemente temeroso de qué podía pasarme al siguiente día. Me iba a dormir pensando en no despertarme, solo escapando de la situación".

Sin embargo, una foto tomada por la madre fue la pieza para terminar con la acusación en contra del joven de 21 años. Según la declaración de la mujer, el hecho se registró el 20 de septiembre de 2017 a las 7:20 de la noche. No obstante, la instantánea fue tomada el mismo día por la mamá de Christopher en el hotel Renaissance de Austin, a 70 millas de distancia.

"Él fue muy afortunado de que ella escogiera la misma fecha y hora para reunirse, y así tener una coartada sólida", dijo Flores a The Washington Post. "Hemos hablado muchas veces de lo sortario que es".

Presentada la evidencia, se pudo levantar los cargos en contra del exenamorado. "Pudimos comprobar la base de lo que se nos presentó y, a su debido tiempo, determinamos que la acción apropiada era desestimar el cargo, y eso es lo que procedimos a hacer", dijo el fiscal distrital del condado Bell, Henry Garza, en una entrevista.