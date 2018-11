Anciano de 82 años promete 400.000 euros de herencia a joven que se case con él [VIDEO]

¿Un matrimonio o un contrato de compra-venta? Alberto es un anciano de 82 años que sorprendió al mundo cuando decidió publicar un inusual anuncio en el diario Regio7 de Manresa, en Barcelona. Él promete a la joven que acepte su “amistad” una herencia de 400.000 euros, tal como se aprecia en el video de YouTube.

El anuncio clasificado apareció con este texto este lunes 12: "Señor mayor desea amistad con señorita hasta 37 años, no fumadora, buena presencia, sensible, amante naturaleza. Dejo herencia".

Tras la publicación de su anuncio, el diario El Confidencial contactó con el anciano para saber mayores detalles. "El trato es que nos tenemos que casar porque yo quiero estabilidad. Quiero una relación normal, tener compañía y que me cuiden. También tengo necesidades. Si no me lo da, tendré que buscar a otra persona". ¿Y qué promete él a cambio? "Les doy seguridad económica. Soy una persona muy activa, me cuido mucho y eso les gusta cuando me conocen", según las declaraciones que circulan en video de YouTube.

Máximo cuidado con su seguridad

Sin embargo, la promesa ha despertado en el anciano una tendencia conspiranoica, pues indicó que él mismo se preparará la comida y pedirá que los servicios de atención a personas mayores lo visiten frecuentemente o le hagan análisis en caso aprecien situaciones extrañas.

Respuesta inmediata

Apenas 24 horas después de publicado el anuncio las candidatas se comunicaron con el anciano que ostenta una propiedad céntrica y una finca con árboles frutales. Él comunicó que ya eligió a la candidata: una mujer cubana, divorciada, con dos hijos y de 38 años.

Alberto advirtió que si la relación no funciona lo volverá a intentar porque no se resigna a estar como sus otros conocidos, "desesperados, que se pasan el día ahogados en un vaso de agua".

Aquí puedes ver el video de YouTube: