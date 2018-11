Mujer mantenía los cadáveres de 44 perros en su congeladora [VIDEO]

La policía del municipio de Shamong, en Nueva Jersey (Estados Unidos) detuvo el martes a Donna Roberts, tras un insólito hallazgo en su domicilio, donde encontraron a 44 perros muertos guardados en la congeladora de la mujer, además de otros 130 viviendo en condiciones deplorables e inhumana, como se puede ver en Youtube.

Los vecinos, alertados por el olor a heces y orina de los canes, llamaron a las autoridades, quienes se dieron con la sorpresa de encontrar a tantos perros sin vida en la vivienda de Donna Roberts, de 65 años, quien fue acusada de crueldad animal, y se le investigará por las circunstancias en que murieron los perros.

Patrick Callahan, de la policía de Nueva Jersey, precisó a través de un comunicado que "las circunstancias alrededor del fallecimiento de los 44 perros descubiertos en bolsas de plástico permanecen bajo investigación. Los animales vivos se vieron obligados a soportar son trágicas, deplorables e inhumanas condiciones de vida". El video de los animales encontrados se puede ver en Youtube

La explicación que dio Donna Roberts por el hallazgo en su casa tanto a la a la policía como al ser entrevistada por The New York Post fue insólita. “Me olvidé de ellos, estaban en una nevera en la bodega. Nacieron muertos y no los maté. La policía hace un gran lío por nada”., aseguró la mujer.

Los 130 perros vivos estaban en pésimas condiciones.

Donna Roberts añadió que la decisión de congelar a los perros la tomó junto a su novio, para luego enviarlos al veterinario y hacer que se les practique una autopsia que determine las causas de sus muertes, pero que simplemente olvidó que los cuerpos estaban en su sótano.