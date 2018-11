Prófugo de la justicia crea encuesta en Facebook para definir si se entrega a la policía

La Policía de Cheschire (Reino Unido) busca con insistencia a Daley Smith desde hace meses. Lo acusan de tráfico de drogas y daños sobre la propiedad ajena; sin embargo, él niega las imputaciones y señala que solo desatacó una orden de toque de queda. Muy burlón, creó una encuesta en Facebook y prometió que se entregaría a la justicia si 2.500 personas daban like a su publicación.

En realidad, Daley Smith ha montado toda una cruzada a través de Facebook para definir si se entrega o no a la policía. El joven británico cuenta con miles de “amigos” o seguidores que siguen día a día sus peripecias en la evasión de la justicia a través de una cuenta en la red social. Publica diariamente en dicho perfil falso y cuestiona la ética policiaca.

El presunto criminal pidió 2500 personas que votaran con un me gusta si es que quisieran verlo entregándose a las autoridades y fijó una fecha límite hasta Navidad.

Para su infortunio, su post alcanzó rápidamente más likes de los que esperaban y ahora el joven prometió que acudirá a los tribunales durante las festividades navideñas. Sin embargo, acusa a los agentes policiales de la localidad de Cheschire de mentir sobre los cargos que él enfrenta.

Anuncia que se entregará la próxima semana

A pesar de que, inicialmente, prometió que se entregaría en Navidad; hoy anunció que lo haría el próximo jueves.

"Una decisión impopular, pero me entregaré a la corte el próximo jueves, lo haré y lo haré. Hablé con mi abogado hoy y me pone en un mundo entero de mierda si no voy a terminar un año en la cárcel". Quizá Daley Smith decida cerrar su inusual juego de huida de una vez.