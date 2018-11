YouTube: sirio asesina a hermana para limpiar su “honor” e imágenes indignan al mundo

Un combatiente del Ejército Libre Siria (ELS) asesinó a su hermana tras presuntamente ser violada. El ejecutamiento quedó registrado en Youtube y ha dejado en conmoción a la comunidad internacional.

El video para Youtube fue grabado en una ciudad de Siria por el amigo del asesino, quien lo incita a matar su hermana: “adelante Bashar, limpia tú honor”.

Además de ello, en el video de Youtube se observa que el hombre le pide a Rashar Bseis (nombre de la joven) que mire hacia la cámara para que luego el magnicida le dispare con una AK-47.

Medios de Siria indicaron que el asesino se enteró que su hermana había sido violada por un militar y luego difundió el abuso sexual por Youtube.

Debido al video en Youtube del asesinato de la joven varias ONG y redes sociales realizaron varias campañas para terminar con los crímenes de “honor” que muchos parientes ejecutan para limpiar el nombre de sus familias.

Al año 5.000 mujeres son asesinadas a través de esta práctica en Siria y otros países del medio oriente.

"No serás olvidada, Rasha Bseis. Descansa en paz. Siento mucho que nacieras en un mundo así. Lo siento por todos nosotros", escribió la activista siria Sarah Hunaidi.

A man named Bashar Bseis killed his sister yesterday to “wash his honor”. He did it live on Facebook.

Yet another honor crime in Syria.

You will not be forgotten, Rasha Bseis. Rest in peace. I am so sorry you were born in such a world. I’m sorry for all of us. pic.twitter.com/WDqJHXDOX2