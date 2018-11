"Nos manoseaba y decía que nos iba a violar", testimonio de 18 víctimas de abuso en colegio

Conmoción en Argentina. Al menos 18 adolescentes de un colegio en la ciudad de Luján denunciaron ser víctimas de abusos por parte de un compañero que iba en el último año del secundario.

Las víctimas, de entre 12 y 13 años, hablaron de manoseos, insultos y amenazas por parte del joven de 18 años. Asimismo, denunciaron la indiferencia de las autoridades de este centro educativo “Florentino Ameghino” de Argentina.

“Lo denuncie en la escuela y no hicieron absolutamente nada. Sabiendo cómo es, que entra siempre drogado y que maltrata tanto a directivos, como preceptoras y compañeras”, denunció una de las víctimas a través de redes sociales.

“Él me tocaba a mí y a siete pibas más dentro de la escuela, iba desde atrás y me manoseaba. Me cansé de volver a casa moreteada, me cansé de salir al patio con miedo”, agregó.

Autoridades no aceptan denuncia

Ante la inacción del colegio, las víctimas de acoso sexual se juntaron y acudieron a la policía de Argentina, pero no tuvieron mejor suerte. “Las echaron de la comisaría”, afirmó el padre de una de ellas.

Fachada del colegio “Florentino Ameghino” de Argentina.

No obstante, el descargo en las redes sociales de una de las víctimas generó otro efecto en sus compañeros, quienes agredieron al supuesto abusador en el frente de su casa y le dieron una paliza, según se puede ver en un video de Facebook.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, el joven los amenazó de muerte y les mostró un arma de fuego, de acuerdo a lo dicho por uno de los padres, quien también anticipó que van hacer la denuncia ante la fiscalía correspondiente.

Otro de los padres, furioso por esta situación, cuestionó a los directivos del colegio y dijo: "Estaban hartos y lo agarraron a trompadas. Porque la directora decía que no podía hacer nada, porque va drogado al colegio. Se cansaron de que este pibe las siguiera en el colectivo, las manoseara, las esperara a la salida de la casa a la noche, en el centro,las acosaba en todos lados".