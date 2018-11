No olvidemos, dicen líderes a 100 años de guerra mundial

Líderes del mundo entero conmemoraron el domingo en París, bajo la lluvia, el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, en un acto solemne en el que el presidente Emmanuel Macron les instó a sumar sus esperanzas en lugar de sus miedos.

El presidente estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan y la canciller alemana Angela Merkel, entre otros, participaron en las conmemoraciones, que alcanzaron su punto álgido en el Arco del Triunfo y concluirán con un Foro de la Paz. Las campanas de las iglesias sonaron en toda Francia a las 11H00, a la misma hora en la que hace cien años sonaron los clarines que anunciaron el alto el fuego en los campos de batalla.

La ceremonia, en la que participaron unos 70 jefes de Estado y de Gobierno, se celebró en el Arco del Triunfo, al pie de la tumba del soldado desconocido, que representa a los diez millones de combatientes muertos en la Primera Guerra Mundial.

Los mandatarios, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o el israelí Benjamin Netanyahu, llegaron a los Campos Elíseos primero en autobús y luego a pie en un cortejo presidido por Macron y Merkel.

Trump y Putin fueron por libre, el primero a bordo de su limusina blindada negra, conocida como "La Bestia". Más de 10.000 policías y gendarmes estaban desplegados en la capital francesa para garantizar la seguridad de los mandatarios y sus delegaciones, en una ciudad bajo amenaza permanente de atentados desde 2015.

Esto no impidió que tres activistas de Femen saltaran las barreras de seguridad en los Campos Elíseos y se acercaran al convoy de Trump. Las mujeres, que fueron detenidas, iban con el pecho desnudo y llevaban mensajes como "Fake Peace Maker" o "Hypocrisy" escritos en el cuerpo".

"¡No olvidemos!"

"Sumemos nuestras esperanzas en lugar de oponer nuestros miedos", exhortó Macron en un discurso solemne y urgió a sus pares a rechazar "la fascinación por el repliegue, la violencia y la dominación" en memoria de los combatientes de la guerra de 1914-1918.

"¡No olvidemos!", añadió el mandatario, antes de reavivar la "llama eterna" en la tumba del soldado desconocido, que conmemora a los soldados franceses caídos por su patria.

Después de que sonaran los clarines, en remembranza de los que hace cien años anunciaron el alto el fuego de la Primera Guerra Mundial, los mandatarios regresaron al Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia francesa.

Australia, Nueva Zelanda e India conmemoraron también el centenario del armisticio de la Gran Guerra en emotivos actos en los que recordaron a los más de 150.000 militares de estos países que perdieron la vida en el conflicto. Polonia celebró su independencia, recuperada tras la guerra en 1918, después de que su territorio estuviera repartido durante 123 años entre Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro.

Angela Merkel habló en Foro por la Paz

- "Muchos hoy dan la paz por hecho, pero está lejos de ser así", dijo Merkel, y recordó que su país estuvo en el origen de las dos guerras mundiales por la falta de visión global de quienes gobernaban en esos momentos. Alertó de que no se han sacado las lecciones de las guerras mundiales, como ponen de manifiesto los 222 conflictos violentos que se vivieron el año pasado y los 65,8 millones de refugiados que hay en el mundo. Consideró "inaceptable" cerrar los ojos ante guerras que tienen lugar como la de Siria o la de Yemen, de la que "como no llegan apenas imágenes casi no se tiene constancia".