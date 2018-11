California aprobó ampliar el espacio de las jaulas para los animales de granjas

En una decisión histórica para los derechos de los animales, el estado de California decidió, en una de las consultas realizadas este martes 6 de noviembre en las elecciones legislativas de EE.UU. aumentar el espacio de las jaulas para los animales de granja, lo cual supone un gran paso en la mejora de su calidad de vida.

Por la nueva ley, eliminan completamente las jaulas para las gallinas ponedoras y se amplía el espacio de los cerdos de cría. Esta medida cuenta con el respaldo de la industria agrícola del Estado y de 200 de los principales negocios de alimentación, incluyendo Walmart, McDonald’s, Taco Bell o Burger King.

Estas empresas se han comprometido a “usar productos de animales no enjaulados”, según la información oficial distribuida a los votantes. La Proposición 12 fue aprobada con más de cuatro millones de votos, es decir un 61% de los californianos quienes decidieron decirle sí a la mejora de la condición de vida de los animales de granja.

En la actualidad, la ley del estado del sureste de los EE.UU. establece que las gallinas ponedoras, los cerdos de cría y los terneros deben ser capaces de darse la vuelta por completo en sus jaulas, acostarse y ponerse de pie con sus extremidades completamente extendidas. La ley aprobada recientemente amplía el espacio obligatorio para las gallinas hasta finales de 2021.

