¿Quiénes son las primeras mujeres musulmanas en llegar al Congreso de EE.UU.?

La participación récord de mujeres caracterizó a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Y, por primera vez, dos musulmanas ganaron un lugar en la Cámara de Representantes: las demócratas Ilhan Omar (36) y Rashida Tlaib (42) forjaron un hito.

Vale precisar que durante los comicios del 05 de noviembre fueron 93 mujeres quienes lograron un puesto en la Cámara de Representantes, un ascenso de nueve escaños en la cuota femenina.

Además, de las primeras musulmanas en la historia del Congreso de EE.UU. también fue electa la legisladora más joven de la historia política del territorio estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño. A ellas se suman, las dos demócratas que se convertirán en las primeras mujeres indígenas en la Cámara baja del Capitolio: Deb Haaland, de Nuevo México, y Sharice Davids, de Kansas.

Ilhan Omar, de 36 años, procede de Somalia. Ella llegó a EE.UU. huyendo de la guerra civil a los 8 años junto a toda su familia. Durante estos comicios, Omar ganó fácilmente en una circunscripción demócrata de Minnesota, pues se impuso con el 78,4% a su candidata republicana, Jennifer Zielinski (21,6%), a quien los analistas no le habían otorgado posibilidades de ganar.

Mientras que Rashida Tlaib nació en Detroit, pero sus padres son una pareja de palestinos que emigraron a Estados Unidos. Ya en el 2008 ella se convirtió en la primera mujer musulmana elegida para la Cámara de Representantes estatal de Michigan. Esta vez, ella se presentó en un distrito en el que no tuvo contrincante: con el 71% escrutado, lograba el 88.3%.

Vale precisar que, de alguna forma, Ilhan Omar toma la banca de Keith Ellison, que fue el primer hombre musulmán en la Cámara de Representantes.

"Lo logramos, juntos. ¡Gracias!", tuiteó Ilhan Omar, al conocer los primeros resultados de las elecciones.

Tras conocer su triunfo, Rashida Tlaib envió un provocador mensaje a Donald Trump, pues a través de su cuenta de Twitter ella señaló “Si crees que Trump está enojado ahora, sólo espera a que Fox y amigos empiecen a hablar de mí y de Ilhan Omar.



If you think @realDonaldTrump's mad now, just wait until Fox and Friends starts talking about me and @IlhanMN. You can't ban us from Congress!