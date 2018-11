Trump habla sobre el triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes

Esta mañana se confirmó el resultado de las Elecciones legislativas en los Estados Unidos y se anunció que los republicanos mantendrán el control del Senado mientras que la Cámara de Representantes será de los demócratas. Al respecto, el presidente Donald Trump -fiel a su estilo- se pronunció sobre el triunfo vía Twitter.

A través de Twitter, el 45° presidente de los Estados Unidos lanzó una advertencia: “si los demócratas piensan que van a desperdiciar dinero de los contribuyentes que nos investigan a nivel de la casa, entonces también nos veríamos obligados a considerar investigarlos por todas las filtraciones de información clasificada, y mucho más, a nivel del Senado. ¡Dos pueden jugar ese juego!.

Asimismo, Trump celebró el -casi- triunfo de Nancy Pelosi y aseguró que “merece ser presidenta de la Cámara por los demócratas”. Hasta aseguró que podrían añadir votos de los republicanos (partido del cuál es integrante), según trascendió ambos habrían conversado vía telefónica.

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor!

Donald Trump, quien vivió la noche electoral en la Casa Blanca junto a su familia y amigos hasta calificó las elecciones legislativas como un “tremendo éxito”.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!