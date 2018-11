Facebook: parque de juegos para niños prohíbe reggaetón por sus letras explícitas

Zona libre de reggaetón. A través de Facebook, un lugar de recreación para menores advirtió que en su espacio no pondrán estas canciones ya que si bien son “pegadizas” sus letras contienen lenguaje de sexo explícito y “nada ingenuas”. El post de Facebook ya tiene más de 230 compartidos y decenas de usuarios los han felicitado por su iniciativa.

Trabajadores de Bubble Aventuras explicaron vía Facebook que el problema radica en colocarles canciones con contenido sexual y menosprecio hacia la mujer a menores como si fuese algo común. Además que los menores muchas veces no comprenden el significado de lo que cantan y se limitan a escucharlas, bailarlas y hasta aprenderlas cuando el contenido no es apto para ellos.

“¡Ni "Despacito", ni "Sin pijama"! (...) Los niños son grandes consumidores de música. Les gusta cantar y bailar al ritmo de las canciones más pegadizas, y sin duda, el reggaetón es un género que invita a mover el esqueleto. Pero cuando escucho a los peques cantar "contigo quiero hacer travesuras", "tú estás bien dura, no me puedo contener" se me ponen los pelos de punta.”, comienza el post de Facebook.

“Por el sexo explícito, el materialismo y el menosprecio de la mujer en las letras de las canciones hemos decidido de no poner canciones del reggaeton en Bubble Aventuras. Comparte si tú también estás en contra del reggaetón en sitios donde juegan niños!”, concluye el post de Facebook.



“Me encanta vuestra estupenda iniciativa! Sería genial que los niños no escucharán ese tipo de canciones que no expresan más que desigualdad e ignorancia.”, comentó una usuaria de Facebook. “¡Muy buena iniciativa! A ver si toman nota más sitios infantiles”, dijo otra usuaria de Facebook.