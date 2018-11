Elecciones en Estados Unidos: votaciones de gobernadores y Senado

Las elecciones legislativas de Estados Unidos se realizarán este martes 6 de noviembre en donde Republicanos y Demócratas se enfrentarán para tener a su mayoría en las dos cámaras del Congreso en los últimos dos años.

Estos comicios se realizan cada dos años en los Estados Unidos, donde son un total de 435 escaños en la cámara baja y sólo un tercio del Senado se someterá a votación.

Los electores votarán a todos los senadores y a un tercio de sus integrantes de la Cámara de Representantes. Vale destacar que los estadounidenses también elegirán a los gobernadores de 36 estados en estas elecciones.

Los resultados de estas elecciones "midterm" en Estados Unidos no se darán sino hasta después de varias horas debido a la extensión del país.

Entre el 2016 y el 2017 no solo se eligió a Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos, sino que además de ello, los republicanos ganaron las elecciones legislativas tanto en el Senado como en la Cámara.

Las encuestas en Estados Unidos predicen que habrá un equilibrio, ya que los demócratas podrían ganar en la Cámara, mientras que los Republicanos tendrán el control del Senado.

La principal propuesta de los demócratas ha sido mantener la reforma sanitaria del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, la famosa “Obamacare”, la cual asegura no rechazar a ningún paciente por salud o edad y, sobre todo, acoge a los inmigrantes.

Tomorrow’s elections might be the most important of our lifetimes. The health care of millions is on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot. The character of our country is on the ballot.