Mujeres espías revelan cómo es trabajar en servicios de inteligencia

En Reino Unido, mujeres espías han decidido hablar sobre su trabajo. Aunque están orgullosas de lo que hacen, aseguran que no es tan glamoroso como las películas de James Bond. Este personaje, pertenece a la agencia MI6, al igual que Kate, una entrenadora de espías.

Kate confirma que para los espías, está absolutamente prohibido decirle a tu familia, familiares, amigos y desconocidos que eres un agente secreto. Las cinco mujeres aseguraron que se han vuelto unas expertas en evadir preguntas sobre su ocupación. “Fui entrenada en esto a una edad temprana gracias a las bodas asiáticas, porque siempre te hacen preguntas inoportunas. Así que aprendes rápidamente a cambiar de tema”, apuntó Dia, otra agente, según recogió BBC.

El grado de secretismo es total. Ameesha contó una anécdota sobre el caso. Una vez, los profesores de la escuela de su hijo pidieron que llevaran a sus padres a clase si es que se dedicaban a una actividad interesante. El pequeño le dijo a su mamá que no se preocupara. “Tú no tienes que venir porque no haces nada interesante”, le dijo su hijo a la mujer espía.

Por otra parte, el cuidado a la familia es algo muy valorado en las agencias de inteligencia MI5, GCHQ y MI6. Ellos están permitidos de monitorear la ubicación de sus hijos y comunicarse con la escuela sin que se sepa de dónde están llamando, para salvaguardar el secreto.

¿Cómo reaccionan los espías en caso de atentados?

A pesar de que producto de su trabajo están constantemente informadas de ataques terroristas o hechos similares, las mujeres revelaron que siguen sintiendo rabia y dolor cuando estos hechos suceden, al igual que sus colegas de ambos sexos. “La gente canaliza su enojo, se reúne y pone todo su empeño en tratar de abordar lo que sucedió, tratando de resolver y perseguir a quienes lo han hecho”, dice Dia, de GCHQ.

Además, las mujeres espías entrevistadas tienen sus propias maneras de lidiar con el estrés laboral. Ameesha enseña clases de baile hindú a sus colegas del trabajo. Incluso, las tres agencias de inteligencia de Reino Unido tienen una competencia de tortas que se celebra una vez al año.